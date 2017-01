ADOinSpanje dag 3: Meijers blikt terug en we hebben concurrentie van Van der Heijden

DEN HAAG - In Spanje was het heerlijk weer vandaag. Zonnetje, 22 graden, kortom: de weersomstandigheden lieten niet te wensen over. Jammer genoeg zijn er bij ADO Den Haag nog wel wat zieken. Verslaggever Jim van der Deijl volgde het allemaal en praat je in onze dagelijkse vlog weer helemaal bij: #ADOinSpanje dag 3.

Na de ochtendtraining had Jim Tyronne Ebuehi voor de camera. De jonge verdediger bedankte eind oktober nog voor een uitnodiging van Nigeria. Hij wilde zich eerst focussen op ADO Den Haag. Nu hij een basisplaats heeft in Den Haag en beter in zijn vel zit, heeft hij deze keer wel ja gezegd tegen de bondscoach. In maart speelt hij een oefenwedstrijd met het land.Aaron Meijers miste een groot deel van de eerste seizoenshelft, maar hij is op de weg terug. De verdediger zit volop in zijn herstel. Samen met Jim blikt hij terug op het eerste half jaar en stelt hij een doel voor dit seizoen.Verder werd vandaag bekend dat ook José San Roman in de belangstelling staat. De Argentijn staat op het lijstje van de voormalige club van Lionel Messi, Newell's Old Boys. Als hij vertrekt, dan is dat een snelle terugkeer naar zijn vaderland. In de zomer kwam hij over van het Argentijnse Huracan.Sinds vandaag hebben we er met Dennis van der Heijden een concullega bij. De Haagse aanvaller houdt zijn volgers via zijn YouTube-kanaal op de hoogte van het trainingskamp. Gervane Kastaneer heeft wat zendtijd in de vlog van Jim gekregen om het kanaal van zijn medespeler te promoten.Gisteren vertelden we al dat onze quizis in Spanje. Ekrem Kahya, de assistent van trainer Zeljko Petrovic, had ook moeite met de vragen van Jim en wist er maar eentje goed te beantwoorden. Het was in ieder geval beter dan video-analist Marvin van der Valk. Hij had er geen een goed. Vandaag is het de beurt aan hersteltrainer John Nieuwenburg.De vragen van vandaag:1. ADO scoorde in de eerste 17 wedstrijden 16 doelpunten. Hoeveel doelpunten werden er door de tegenstander gemaakt?2. Wie maakte de meeste tackles in de eerste 17 wedstrijden?3. ADO Den Haag won in de zeventiende speelronde met 1-0 van Sparta. Wie gaf Hector Hevel twee keer geel?4. Wie scoorde het eerste doelpunt in de 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles?5. Hoeveel minuten heeft Ernestas Setkus in de eerste 17 wedstrijden gemaakt?Op onze Social Media-kanalen ( Twitter Facebook en Instagram ) is Omroep West de hele dag actief om jullie een kijkje bij het trainingskamp te geven. Volg je ons nog niet? Doe dat dan snel om niets te missen.