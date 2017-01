Haagse Markt genomineerd voor Beste Markt van Nederland

DEN HAAG - Welke stad heeft de beste markt van Nederland? In de categorie 'grote markten', met meer dan 50 ondernemers, is de Haagse Markt genomineerd. Dat heeft de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) dinsdag bekendgemaakt.

De jury vindt dat het aanbod van de Haagse Markt goed aansluit op de wens van de consument. Ook is het 'een sterke markt met veel vaste klanten' en heerst er een 'goede sfeer'.Robbie van der Veen van de Haagse Markt is trots op de nominatie. 'De sterke punten die de jury heeft geformuleerd voor onze nominatie onderstrepen het bijzondere karakter van onze markt: een groot en divers aanbod dat goed aansluit bij wat consumenten wensen, de vele vaste klanten die dagelijks hun weg naar de markt weten te vinden en bovenal de goede sfeer.'De Haagse Markt, gelegen aan de Herman Costerstraat, is met 540 kramen de grootste openluchtmarkt van Europa. Ook genomineerd in de categorie 'grote markten' zijn de zaterdagmarkt van Enschede en die in Dordrecht. Op 14 maart zal de winnaar tijdens een CVAH-congres in Almelo worden onthuld.