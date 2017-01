Chinees-avontuur lonkt voor oud-ADO-speler Tjaronn Chery

DEN HAAG - Tjaronn Chery staat op het punt een transfer naar China te maken. De oud-speler van ADO Den Haag zou volgens diverse buitenlandse media gaan spelen voor Guizhou Hengfeng Zhicheng.

De middenvelder diende eerder deze week een transferverzoek in omdat onderhandelingen met zijn huidige club Queens Park Rangers op de salariseisen waren stukgelopen.Half december gaf Chery bij Omroep West al aan graag een stapje hogerop te willen. Toen zei hij dat de Premier League zijn einddoel is. 'We zijn nog aan het praten, maar mijn einddoel is de Premier League. Als dat met QPR kan, zou het supermooi zijn. Als dat niet kan, moeten we toch voor het hoogste gaan.'Ook ADO-spits Mike Havenaar werd de voorbije weken in verband gebracht met een transfer naar China. De 29-jarige spits heeft nog een contract tot 2018 en drukt met zijn salaris flink op de begroting van ADO.Bij ADO Den Haag speelde Chery twee seizoenen. Daarna verkaste hij naar FC Groningen om vervolgens een transfer naar het Engelse Queens Park Rangers te maken.