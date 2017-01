ADO-speler San Roman op lijstje van voormalig club Lionel Messi

DEN HAAG - Naast de transfergeruchten rondom Mike Havenaar en Wilfried Kanon wordt ook José San Roman in verband gebracht met een transfer. Newell's Old Boys, een club uit zijn vaderland Argentinië, wordt genoemd als mogelijke bestemming van de verdediger van ADO Den Haag.

Het zou voor San Roman een snelle terugkeer naar Argentinië betekenen. De 28-jarige verdediger kwam dit seizoen transfervrij over van Huracan en tekende een meerjarig contract. Eerder speelde hij bij het Argentijnse Arsenal, Goday Cruz, San Lorenzo, Tigre en River Plate. Ook stond hij onder contract bij het Spaanse Zaragoza B.Een vertrek van San Roman zou financieel wat ruimte kunnen bieden voor ADO Den Haag. Zeljko Petrovic wil deze transferperiode drie nieuwe spelers halen, maar moet shoppen met een lege portemonnee. ADO sprak al met Danny Holla over een terugkeer. Petrovic belde ook met de clubloze verdediger Jan Wuytens.San Roman kon aan het begin van het seizoen rekenen op een basisplaats. Na het duel tegen PEC Zwolle (2-1 verlies) werd hij geslachtofferd en moest hij genoegen nemen met een plaats op de bank.