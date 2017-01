Tobias zoekt via Facebook naar daders die hem in Delft mishandelden tijdens de jaarwisseling

DELFT - Het was een slecht begin van het nieuwe jaar voor Tobias uit Den Hoorn. Na een avondje stappen werd hij in de vroege ochtend op 1 januari mishandeld in de Kromstraat in Delft. 'Vanuit m'n rug volledig in elkaar geslagen, door een man of 5', schrijft hij op zijn Facebookpagina. Bij het bericht staat een foto met het resultaat van de mishandeling: 'een dikke lip en wat koppijn.'

De Facebookpost is woensdagmiddag al bijna 1200 keer gedeeld. Tobias roept iedereen op die iets gezien heeft om zich te melden bij de politie. Onder zijn bericht wordt gespeculeerd dat er die avond meer mensen mishandeld zijn in de Kromstraat. De politie laat woensdag weten dat ze tot nu toe één aangifte binnen hebben. Een woordvoerder zegt dat er onderzoek gedaan wordt. Er zijn camerabeelden bekeken maar nog geen aanhoudingen verricht.



Op de Facebookpagina van Tobias stromen de steunbetuigingen binnen. Het lijkt ook wat beter met hem te gaan: 'Ben mentaal en fysiek nog niet helemaal de oude maar dat gaat goed komen. Zeker na al jullie support!' Die steun krijgt hij onder meer van de horeca-ondernemers in de straat. Cas Marks, uitbater van bar en club Ciccionina, bevestigt dat. 'We hebben samen camerabeelden bekeken,'' zegt hij woensdag tegen Omroep West.



Ook ondernemers Kromstraat balen van mishandeling



Marks had in de oudejaarsnacht een paar jongens buiten zien hangen en vermoedt dat het om de groep gaat die Tobias mishandeld heeft. Hij vindt het vervelend dat dit gebeurd is. Maar geeft ook toe dat er weinig aan te doen is, onder andere omdat het aan de einde van de straat gebeurd is. 'Wij kunnen alleen dat soort figuren maar weigeren.' En dat was ook gebeurd, volgens Marks.



Ook Tobias baalt dat het uitgaansgebied nu negatief in het nieuws is door zijn mishandeling. 'De Kromstraat komt nu enorm negatief in de publiciteit terwijl ik mij verder nog nooit onveilig heb gevoeld in de Kromstraat.' Hij wil dan ook dat de daders gepakt worden: 'Uit principe zal ik tot het gaatje gaan,' schrijft hij, 'maar of er gestraft kan worden en in welke mate dit dan zal zijn daar heb ik geen idee van.'



