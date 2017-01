Google: 'Blurren Streetview-beelden in Haagse prostitutiezone gebeurt normaal wel'

DEN HAAG - Google is niet opzettelijk vergeten om mensen onherkenbaar te maken op Google Streetview-beelden in de Geleenstraat, een bekende prostitutiestraat in Den Haag. Dergelijke incidenten komen wel vaker voor, zo laat een woordvoerder van Google weten aan Omroep West.

'Het onherkenbaar maken, ofwel blurren, van gezichten en kentekens gebeurt in principe automatisch,' zegt Cindy Penders van Google. 'Het zijn beelden van augustus vorig jaar, die vanaf de openbare weg zijn gemaakt. We zijn aan het onderzoeken waarom dat in dit geval niet is gebeurd .'Het komt volgens Google wel vaker voor dat er gebouwen, auto's of personen herkenbaar in beeld komen. Bang voor claims is Google niet. Penders benadrukt daarnaast dat je een verzoek kunt indienen om de beelden alsnog te laten vervagen. 'Daarvoor kun je via 'een probleem melden' een verzoek indienen op de pagina. En in de meeste gevallen blurren we de beelden daarna alsnog.' Ze kan niet zeggen of een dergelijk verzoek al is ingediend.