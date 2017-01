Grote piek echtscheidingen na de feestdagen

REGIO - Met goede voornemens het nieuwe jaar in betekent niet alleen gezonder eten of stoppen met roken, het kan ook scheiden betekenen. Scheidingsadvocaten en mediators zijn erg bekend met de enorme piek van scheidingen die na de feestdagen plaatsvindt. De periode na de kerstvakantie is net als na de zomervakantie een drukke periode voor planners en mediators.

'Hier is al heel veel onderzoek naar gedaan, maar we weten nog steeds niet helemaal hoe het nu precies komt,' vertelt Edwin Zegers, die scheidingsplanner is in 's-Gravenzande. 'Veel mensen willen het scheiden uitstellen tot de feestdagen voorbij zijn, vooral als ze kinderen hebben.'



Hubertie van Kruining, een scheidingsmediator uit de regio, ziet ook heel duidelijk deze pieken: 'Bij mij neemt het ook al jaren toe, dat aantal. De pieken zijn vooral na vakanties omdat je dan meer met de familie geconfronteerd wordt. Dan merken mensen sneller dat iets niet werkt.'



Meivakantie



Voor Van Kruining is de meivakantie ook een tijd waarin veel mensen scheiden, als deze twee weken duurt in ieder geval. Uitstellen tot na de vakantie gebeurt volgens haar heel veel: 'Ik heb wel eens mensen aan de telefoon gehad die zeiden dat ze eerst nog even op vakantie gingen, maar voor daarna een afspraak wilden maken.'



