ADO-verdediger Ebuehi zegt nu wel ja tegen Nigeria: 'Een mooie uitdaging'

DEN HAAG - Eind oktober bedankte hij nog voor Nigeria. Tyronne Ebuehi sloeg een uitnodiging van bondscoach Gernot Rohr twee maanden geleden af om zich te focussen op ADO Den Haag, maar nu hangt de vlag er anders voor. De verdediger zit goed in zijn vel, heeft een basisplaats en speelt in maart een oefenwedstrijd met Nigeria. 'Een mooie uitdaging. Nigeria is geen klein voetballand,' vertelt hij tijdens het trainingskamp in Spanje.

De keuze om nu wel ja te zeggen, heeft alles met zijn huidige vorm te maken. 'Toen ik in oktober gevraagd werd, speelde ik nog niet zoveel wedstrijden voor ADO en voelde ik mij nog niet zo fit als nu. Vandaar dat ik toen eerst wilde zorgen dat ik in de basis zou staan.'De pas 21-jarige verdediger van ADO denkt dat het een goede stap voor zijn carrière is. 'Het is wel een tandje hoger en zwaarder. Afrikaanse jongens zijn geen slappe jongens. Het zal vooral fysiek zijn.' Ebuehi zal dan wel gaan spelen voor Nigeria, maar weet hij wie zijn concurrenten zijn? 'Kenneth Omeruo. Hij heeft ook bij ADO gespeeld.'Ebuehi is de zoon van een Nederlandse moeder en een Nigeriaanse vader. In oktober sloot hij al niet uit dat hij in een later stadium wel uit zou komen voor het land. Maar hoe raar is het om als Nederlandse jongen voor Nigeria te gaan spelen? 'Ik denk dat dit niet raar is. Jongens als Ziyech en El Ahmadi spelen ook voor Marokko,' geeft hij een voorbeeld.Samen met zijn ouders woont Ebuehi al zijn hele leven in Nederland. Is hij überhaupt weleens in Nigeria geweest? 'Twee keer. Maar dat is wel tien en twaalf jaar geleden.' Ondanks dat heeft hij er een goed gevoel bij. Daarnaast heeft hij goed contact met William Troost Ekong, een Nederlandse voetballer die ook voor Nigeria uitkomt.