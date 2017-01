Schaatswinkel in Ter Aar: 'Je zou het niet verwachten, maar het is best druk'

TER AAR - Er ligt een hele berg schaatsen te wachten om geslepen te worden in de schaatswinkel van Jan van der Hoorn in Ter Aar. De naamdrager van de winkel is anderhalve maand geleden overleden, maar zijn zoon Rick zet de zaak voort.

Het is wederom een uiterst zachte winter: er heeft de afgelopen twee maanden slechts een vliesje ijs op de sloten gelegen dus echt veel reden voor schaatsjolijt is er niet geweest. 'Het weer zit bepaalt niet mee,' verzucht Rick van den Hoorn. 'Maar toch hebben we het best druk,' gaat hij verder. 'Er zijn niet zoveel echte schaatswinkels meer in Nederland, en veel liefhebbers maar ook profs komen bij ons.'Ook komt de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oosterrijk eraan. 'Dan reizen toch zeker 4000 Nederlanders die kant op. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal bij mij komen voor schaatsen en het slijpen, maar ik heb er wel goed werk aan.’Weerman Huub Mizee is somber over de kansen voor een Elfstedentocht. ‘Je ziet toch dat door de klimaatverandering er steeds minder kans komt op echt winters weer. Maar komende week krijgen we wel een winterse speldenprik .’