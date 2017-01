Op blote voeten over de schaatsbaan op Scheveningen

Op blote voeten op het ijs

DEN HAAG - Niet te flauw bij een beetje kou? Dan kun je je aanstaande zaterdag op Scheveningen melden voor het Cool Event. Op het programma staan een rondje over de schaatsbaan op blote voeten of een duik in een ijsbad.

Het rondje over ijs op blote voeten wordt begeleid door trainer Angelique van Vliet. Zij is opgeleid door 'Iceman' Wim Hof, die bekend werd door allerlei kouderecords te breken.



Al vijftig mensen hebben zich aangemeld om het ijskoude rondje te maken. Daarna kun je even 'bijkomen' in een ijsbad. Om vervolgens weer wat op te warmen, wordt daarna een uitdagende bootcamp georganiseerd.