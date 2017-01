Steekpartij Haagse Melis Stokelaan was uit de hand gelopen Marktplaats-deal

DEN HAAG - De steekpartij dinsdagavond in een flat aan de Melis Stokelaan in Den Haag ging om een Marktplaats-deal waarbij de kopers zich ontpopten als dieven. Dat meldt de politie. Een 31-jarige Hagenaar raakte gewond bij het incident.

De man had via Marktplaats een spelcomputer te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Dinsdag even na half acht meldden zich drie jongens aan de deur. Nadat ze de spelcomputer hadden bekeken gingen ze naar buiten 'om geld te halen'.In plaats daarvan kwamen ze terug met een mes, staken het slachtoffer neer , en gingen er vandoor met de spelcomputer en wat persoonlijke goederen van het slachtoffer. De Hagenaar moest worden behandeld in een ziekenhuis.De daders zijn drie jongens van een jaar of vijftien, klein van postuur, tussen de 1,55 en 1,70 m. lang, en met een donker uiterlijk. De twee kleinsten droegen witte sportschoenen, de langste droeg een zwart vest en een donkere spijkerbroek.De politie heeft ze nog niet gevonden.