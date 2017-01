Buurtbewoners gaan zelf achter inbrekers aan in Zoetermeer

Archieffoto

ZOETERMEER - De meeste mensen bellen snel de politie als ze een inbreker zien, maar een 28-jarige man uit Zoetermeer besloot dinsdagavond het heft in eigen hand te nemen. Hij zag twee inbrekers zijn tuin uit rennen toen hij thuiskwam, en zette de achtervolging in.

De bewoner heeft de twee mannen een stuk met de auto gevolgd, maar besloot daarna om de inbrekers te voet te achtervolgen.



Hij wist een van de inbrekers, een 18-jarige man uit Zoetermeer, bij een café aan de Bleiswijkseweg in de kraag vatten. Met hulp van buurtbewoners werd deze man vastgehouden tot de politie kwam. De andere verdachte vluchtte weg richting de Binnenweg en is niet meer gevonden.



Onderzoek



Agenten hebben de aangehouden Zoetermeerder van de bewoner overgenomen. De politie is nog op zoek naar getuigen die meer weten over de verdachte die wist te ontkomen. Het gaat om een lichtgetinte jongen van ongeveer 16 jaar oud. Hij is ongeveer 1,60 meter lang, heeft een mager postuur en droeg donkere kleding. Hij doeg een donkere pet of muts.