Hondenbezitters opgelet: paraffine aangespoeld op strand Noordwijk

NOORDWIJK - Op het strand tussen Noordwijk is paraffine aangespoeld. Dat bevestigt de gemeente Noordwijk. Het is nog niet duidelijk hoeveel van het goedje er op het strand ligt.

De gemeente Noordwijk laat weten dat zij met een schoonmaakbedrijf bezig is om de paraffine van het strand te verwijderen. 'Op dit moment is het hoogwater waardoor de paraffine hoogstwaarschijnlijk weer de zee is ingespoeld. Daardoor wordt er nu weinig gevonden,' aldus een woordvoerder van de gemeente. Er bestaat een kans dat de paraffine opnieuw aanspoelt bij laagwater.Het spul is niet direct schadelijk voor de volksgezondheid. De paraffine is wél schadelijk voor honden die het opeten. Daarom kunnen hondenbezitters beter goed opletten als ze met hun viervoeter op het strand lopen.Paraffine is een bestanddeel van ruwe olie en ziet er volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit als 'grote bollen kaarsvet'. Paraffine wordt regelmatig gedumpt door schepen op zee. Of dat deze keer is gebeurd is onduidelijk. In mei 2016 spoelde er ook al paraffine aan op de Zuid-Hollandse stranden, toen tussen Noordwijk en Scheveningen