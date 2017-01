Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders

DEN HAAG - Kinderen die opgroeien in een moeilijke gezinssituatie een fijne tijd bezorgen....ook deze Kerst ontvingen de vakantieouders van Europa Kinderhulp vele vakantiekinderen voor een kort verblijf in een Nederlandse familie. Stichting Europa Kinderhulp is nu dringend op zoek naar vakantieouders voor de zomervakantie:

Kwetsbare kinderen

In de grote Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke omstandigheden zoals een groot gezin op een te klein flatje in een achterstandsbuurt, een zieke of gedetineerde ouder. Door ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op adem komen. Een uitdaging, waarmee je hét verschil kunt maken voor een kind, vertelt Joel Batenburg van Stichting Europa Kinderhulp aan Debby en Pierre.



"Geen zakken chips en pretparken, maar rust, regelmaat en warmte"

Ieder jaar zijn er 400 ouders nodig om de 1100 kinderen op te vangen. De kinderen komen uit heel Europa, voornamelijk uit Frankrijk, Oekraine, Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

"Potentiele ouders worden goed gescreened, kinderen stal je niet zomaar ergens. Je hoeft niet drie weken lang psycholoog te zijn. Je moet vooral ouder willen zijn. Rust, regelmaat, reinheid. Geen overdaad, geen zakken chips en pretparken. Het gaat om kleine dingen als buiten spelen, samen eten. Gewoon kind mogen zijn, aldus Joel Batenburg."





Kijk voor meer informatie op

Door: Debby en haar mannen Correctie melden