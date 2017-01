Gemeente Westland organiseert 'kijkochtend' met verloren en gevonden fietsen

WESTLAND - Fiets kwijt? In het Westland vind je die dan niet meer terug op de 'verloren en gevonden' website van de gemeente, maar kun je één keer in de maand naar je fiets zoeken tijdens een kijkochtend. Donderdag is de eerste in de loods van het oude politiebureau in Naaldwijk.





En staat je tweewieler er niet tussen, dan kun je de volgende maand gewoon weer een bezoek brengen aan de 's-Gravenzandseweg 38 in Naaldwijk.





