Politie krijgt 9 tips over moordpoging Delft en brandstichting Rijswijk

DELFT - De politie heeft bijna tien tips ontvangen naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht. Daarin werd aandacht gevraagd voor de moordpoging op een 86-jarige vrouw in Delft en de brandstichting bij bedrijfsauto's van Rijswijk Wonen.

Zes tips kreeg de politie over de poging tot moord op de bejaarde vrouw uit de Houtduifstraat in de Delftse wijk Tanthof. In haar slaapkamer krijgt ze een kussen in haar gezicht gedrukt, waardoor ze bijna stikt. De politie weet niet wie de dader is en zoekt dringend naar getuigen.Ook zijn er drie tips binnengekomen over de brandstichting bij Rijswijk Wonen. Daar werden in november twee auto's van de woningcorporatie in brand gestoken. Op onscherpe beelden van beveiligingscamera's is de brandstichter te zien. De binnengekomen tips worden door de recherche onderzocht. Ondertussen hoopt de politie op meer tips.