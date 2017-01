Man uit Moerkapelle krijgt drie maanden cel in supersnelrechtzaak na oud en nieuw

Foto: archief

DEN HAAG - Een 46-jarige man uit Moerkapelle is veroordeeld tot drie maanden cel vanwege geweldpleging tegen hulpverleners rond de jaarwisseling. Tijdens oud en nieuw trapte hij een agent in zijn buik bij een huisfeest in Zoetermeer. Hij krijgt daarvoor vier maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Ook moet hij de komende jaarwisseling verplicht thuis blijven, zo oordeelde de politierechter in Den Haag woensdag.





De verdachte was tijdens de jaarwisseling op een feest in Zoetermeer. De politie kwam tot twee keer toe aan de deur in verband met geluidsoverlast. Bij de tweede keer werd de eigenaar van het pand aangehouden omdat hij de politie beledigde. De verdachte bemoeide zich met de aanhouding en schopte een agent hard in zijn buik. Volgens de man ging dat niet bewust maar de rechter geloofde dat niet. De rechtbank liet meewegen dat de man al eens eerder is veroordeeld voor mishandeling.



LEES OOK: Tobias zoekt via Facebook naar daders die hem in Delft mishandelden tijdens de jaarwisseling

De zaak tegen de man uit Moerkapelle is één van twee supersnelrechtzaken van dit jaar naar aanleiding van geweld tegen hulpverleners rond oud en nieuw. Het supersnelrecht is in het leven geroepen om zaken die tijdens de jaarwisseling plaatsvinden binnen drie tot zes dagen na het misdrijf voor de rechter te krijgen. Dit om de vele, vaak eenvoudige, zaken van tijdens de jaarwisseling zo snel mogelijk af te kunnen handelen.De verdachte was tijdens de jaarwisseling op een feest in Zoetermeer. De politie kwam tot twee keer toe aan de deur in verband met geluidsoverlast. Bij de tweede keer werd de eigenaar van het pand aangehouden omdat hij de politie beledigde. De verdachte bemoeide zich met de aanhouding en schopte een agent hard in zijn buik. Volgens de man ging dat niet bewust maar de rechter geloofde dat niet. De rechtbank liet meewegen dat de man al eens eerder is veroordeeld voor mishandeling.