ADO-speler Kastaneer naast begenadigd spits ook talentvol verslaggever

DEN HAAG - Gervane Kastaneer maakte woensdag op het trainingskamp in Spanje een klein uitstapje. Na de ochtendtraining ging de Haagse aanvaller in de schoenen van verslaggever Jim van der Deijl staan. Hij pakte de microfoon, haalde medespeler Tyronne Ebuehi voor de camera en begon vragen te stellen. Het moet gezegd: hij deed het niet verkeerd.

Kastaneer praat in het interview samen met zijn collega over de oefeningen op het trainingskamp en de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. Nieuwsgierig? Het interview is hieronder in zijn geheel te zien.