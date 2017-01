Tim Coronel derde Nederlander in tweede etappe Dakar Rally

Tom Coronel tijdens de tweede etappe van de Dakar Rally (foto: ANP)

ZWAMMERDAM - Tim Coronel is dinsdag op de 39ste plek geëindigd tijdens de tweede etappe van de Dakar Rally. Hij was de derde snelste Nederlander van de dag. Zijn tweelingbroer Tom noteerde de 45ste tijd.

De Coronel-broers zijn door de organisatie, na de eerste etappe, teruggezet van de speciale en nieuw in het leven geroepen UTV-klasse naar de reguliere autoklasse. De motor van de buggy’s zijn te zwaar waardoor de voertuigen van de Coronelletjes te snel is. Tim won de eerste etappe in de UTV-klasse met overmacht, Tom werd tweede.



De tweede etappe is probleemloos verlopen voor de tweeling. De 275 kilometer lange wedstrijdproef werd in drie uur afgelegd. ‘Het was erg warm. Gelukkig was er af en toe een flinke rivier. Dat zorgde voor de nodige verkoeling’, zei Tim Coronel na afloop tegen Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. ‘Ik heb lekker voor duikboot gespeeld. Zo’n bak water in je gezicht is met dit weer heerlijk.’ De buggy van Tim en Tom hebben geen ruiten.



‘Voor de rest een prima dagje’, aldus de inwoner van Zwammerdam. ‘Veel modder en veel rechte stukken met hoge topsnelheden. De motortemperatuur liep wat op dus ik heb het verder lekker rustig aan gedaan. Gewoon finishen, dat was het belangrijkste. En al die toeschouwers langs het parcours, echt fantastisch.’



Algemeen klassement



In het algemeen klassement van de auto’s staat Tim Coronel na twee etappes op de 39ste plek. Hij is de vierde Nederlander momenteel. Tom staat 50ste. Tim en Tom Coronel zijn de enige twee autocoureurs die de Dakar Rally in hun uppie afleggen. De doelstelling is om half januari samen in Buenos Aires (Argentinië) de finish te bereiken. Daarnaast hoopt Tim Coronel stiekem in de top-20 te eindigen, achter alle fabrieksauto’s. Daarnaast strijden Tim en Tom met z’n tweeën om de eindzege in het individuele klassement.



De etappe van woensdag gaat over 780 kilometer van San Miguel de Tucumán naar San Salvador de Jujuy. 364 kilometers zijn in wedstrijdverband. ‘We gaan de hoogte in. Dan zal de temperatuur ook aanzienlijk toenemen’, voorspelt Tom Coronel. ‘De eerste off-road secties van deze Dakar Rally staan op het programma dus we zullen flink aan de bak moeten. Ook zullen er heel wat rio’s doorwaad moeten worden. Nauwkeurigheid is geboden.’ Tim Coronel gaat om 15.37 uur van start, Tom Coronel om 15.40 uur.



