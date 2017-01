Omgekeerde wereld: brokkenmaker aangehouden voordat melding binnenkomt

Foto: John van der Tol

Noorden - Rijden zonder rijbewijs is onhandig. Onverzekerd rijden zonder rijbewijs is nóg onhandiger. Maar een 25-jarige bestuurder uit Noorden spant de kroon: hij werd dinsdagmiddag ingerekend nog voordat er een melding was gemaakt van de schade die hij had veroorzaakt.





Terwijl de agenten bezig waren de man in te rekenen riep de meldkamer hen op, omdat er bij hen in de buurt een lantaarnpaal en infobord omver waren gereden. De bestuurder van de auto, een zwarte Hyundai, was zonder stoppen doorgereden.



1+1=2



De agenten trokken de logische conclusie dat het om dezelfde auto en bestuurder ging en hielden de man aan voor het doorrijden bij de veroorzaakte aanrijding. Daarnaast wordt er proces-verbaal opgemaakt, moet hij de veroorzaakte schade vergoeden en is zijn rijbewijs ingenomen, omdat de man al vaker zonder rijbewijs de weg op bleek te zijn gegaan.



Bekijk hier het filmpje van de veroorzaakte schade.





In eerste instantie werd de bestuurder staande gehouden omdat zijn auto, een zwarte Hyundai, niet verzekerd was. Bij controle bleek de man ook geen rijbewijs te hebben. Toen viel het oog van de agenten op een achterwiel van de auto, dat scheef stond, en op schade aan de zijkant van de wagen.Terwijl de agenten bezig waren de man in te rekenen riep de meldkamer hen op, omdat er bij hen in de buurt een lantaarnpaal en infobord omver waren gereden. De bestuurder van de auto, een zwarte Hyundai, was zonder stoppen doorgereden.De agenten trokken de logische conclusie dat het om dezelfde auto en bestuurder ging en hielden de man aan voor het doorrijden bij de veroorzaakte aanrijding. Daarnaast wordt er proces-verbaal opgemaakt, moet hij de veroorzaakte schade vergoeden en is zijn rijbewijs ingenomen, omdat de man al vaker zonder rijbewijs de weg op bleek te zijn gegaan.Bekijk hier het filmpje van de veroorzaakte schade.