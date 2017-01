Olympische fakkel in zeilen na tachtig jaar overgedragen aan Marit Bouwmeester

VOORBURG - Marit Bouwmeester, de winnares van de Olympische medaille in de Laser Radial in Rio afgelopen jaar, heeft na tachtig jaar de Olympische fakkel overgenomen van oud-zeiler Daan Kagcheland. In 1936 won hij Olympisch goud.

Na Kagcheland wist er, totdat Bouwmeester afgelopen zomer goud pakte, geen enkele Nederlander deze prestatie in een zeilboot te evenaren. Bouwmeester zette op de Olympsche Spelen afgelopen jaar iets moois neer en daarom was het tijd om de Olympische fakkel over te dragen.



Zeer vereerd



Tijdens een lunch in de haven van Scheveningen heeft Rinus Kagcheland, de zoon van Daan Kagcheland, een originele zeillat van zijn vader uit 1936 aan Bouwmeester overhandigd. De zeilster was zeer vereerd met dit gebaar. Voor Bouwmeester is dit net zo belangrijk als de verkiezing van de sportvrouw van het jaar.



Andere zeilers spreken hiermee hun waardering en bewondering uit voor haar prestatie.



