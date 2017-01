Vijftien maanden cel voor Alphense drugsdealer met kinderporno

Paleis van Justitie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Matthijs B. uit Alphen aan den Rijn is woensdag veroordeeld tot vijftien maanden cel door de Haagse rechtbank. De 33-jarige man verkocht drugs aan minderjarigen en had kinderporno in bezit. Het Openbaar Ministerie had ook vijftien maanden cel geëist.





In het huis van de Alphenaar vonden agenten meer dan 3000 kinderpornobestanden op twee laptops. Daarbij waren erotische foto's of filmpjes van jongens van onder de twaalf jaar. B. zegt zelf in zijn jeugd te zijn misbruikt en hoopte in de bestanden de persoon te achterhalen die daarvoor verantwoordelijk was.

Volgens het AD dealde de Alphenaar wiet, speed en xtc in de eerste helft van vorig jaar. Hij verkocht vooral aan de jeugd van Alphen. Toen iemand op Facebook een foto plaatste waarop te zien was hoe hij een joint aanbood aan een 15-jarig meisje, liep hij tegen de lamp.In het huis van de Alphenaar vonden agenten meer dan 3000 kinderpornobestanden op twee laptops. Daarbij waren erotische foto's of filmpjes van jongens van onder de twaalf jaar. B. zegt zelf in zijn jeugd te zijn misbruikt en hoopte in de bestanden de persoon te achterhalen die daarvoor verantwoordelijk was.

Door: Redactie Correctie melden