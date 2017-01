Gemeente Wassenaar blundert met vuilniszakken tegen vuurwerkrommel

WASSENAAR - Om zoveel mogelijk vuurwerkafval van de straat te krijgen heeft de gemeente Wassenaar speciale vuilniszakken bij inwoners door de brievenbus gedaan. Goed idee, alleen jammer dat de zakken pas op 3 januari zijn uitgedeeld terwijl diezelfde afvalzakken op 2 januari al werden opgehaald.

De gemeente lijkt zelf ook door te hebben dat er iets mis is gegaan en deelt een klacht over het mislukte anti-afvalidee via Twitter. Of de vuilniszakken alsnog later worden opgehaald is niet bekend.