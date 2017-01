Meijers geschrokken van ADO in eerste seizoenshelft: 'Doelstelling is nu handhaving'

ADO-speler Aaron Meijers in actie (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - Aaron Meijers is geschrokken van het ADO Den Haag in de eerste seizoenshelft. Dat gaf de captain op het zesdaagse trainingskamp in Spanje toe. 'De resultaten zeggen alles. We hopen dat het toch wel beter gaat straks.'





ADO begon met vier overwinningen op rij uitmuntend aan het seizoen. Daarna zakte het in elkaar en volgde nederlaag op nederlaag. 'Misschien is de verwachting door die start te hoog geworden. Daarna hebben we het niet meer waargemaakt.'



Blessure



Meijers moest bijna de hele eerste seizoenshelft vanaf de tribune toekijken vanwege een blessure. Inmiddels zit hij volop in zijn herstel en lijkt hij na de winterstop weer inzetbaar te zijn.





