Haags Bevrijdingsfestival breidt uit naar zes podia

DEN HAAG - De tiende editie van het Bevrijdingsfestival Den Haag wordt groter dan ooit. Het evenement breidt uit naar zes podia. Voor een van de nieuwe podia, het Free Stage, wordt samen met het Haags Pop Centrum en Musicon gezocht naar jong Haags talent.

Het nieuwe Free Stage is een van de vier themapodia op het Malieveld op vrijdag 5 mei 2017. Er zijn dit jaar aparte optreedplekken voor hiphopacts, DJ’s, Haagse bands en een podium voor singer/songwriters en sprekers. 'Daarmee biedt het Bevrijdingsfestival Den Haag een brede programmering, waarin iedere muziekliefhebber wel iets van zijn of haar gading vindt', zegt organisator Robert-Jan Rueb. 'Maar het Bevrijdingsfestival is natuurlijk méér dan alleen een muziekfestival. Het blijft bij ons uiteindelijk maar om één ding gaan: het vieren van de vrijheid.'Ook de ‘bussen met inhoud’ blijven onderdeel van het festival. In deze stadsbussen kunnen bezoekers de hectiek van het festivalterrein even ontvluchten en luisteren naar sprekers, stand-up comedians en debatten.Het Haagse Bevrijdingsfestival viert dit jaar het 10-jarig jubileum. In 2008 startte het evenement als 5 Mei Festival op het Spuiplein. Sinds 2013 wordt het evenement op het Malieveld gehouden. Het festival trok vorig jaar ruim 70.000 bezoekers.Jong Haags talent kan voor het Free Stage kan zich aanmelden door voor 15 februari een mail te sturen naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl. Het HPC en Musicon bepalen uiteindelijk wie er op het podium mogen optreden. Uit alle optredende acts wordt er minimaal één geselecteerd voor een vervolgoptreden op Parkpop.