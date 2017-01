Bewoners Haagse binnenstad dupe van streng handhaven fietschaos

DEN HAAG - De bewoners van de Haagse binnenstad zijn de dupe van het streng optreden van de gemeente tegen de fietschaos. Ook hun fietsen worden na een week weggehaald en naar het fietsdepot op de Binckhorst gebracht.

Daarom willen de bewoners dat de gemeente op zoek gaat naar een goede oplossing. Zij krijgen daarbij steun van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad en de Fietsersbond.De gemeente Den Haag treedt sinds precies drie maanden hard op om de fietschaos in de binnenstad te beteugelen . Het lijkt erop dat dit tot resultaat leidt. Er staan wel iets minder verkeerd-geparkeerde rijwielen in het centrum, constateren de bewoners zelf.Maar die handhaving heeft ook keerzijden. Zo worden ook fietsen van mensen die in de binnenstad wonen door de gemeente weggehaald. De gemeente heeft hen daarvan ook middels een folder op de hoogte gesteld.De bewoners zijn onaangenaam getroffen. Zij wijzen erop dat als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of ziek zijn en hun fiets een tijdje niet gebruiken, deze na zeven dagen van een label wordt voorzien en dan na twee dagen wordt weg gehaald Er is wel een alternatief: bewoners kunnen hun fiets kwijt in een overdekte, bewaakte stalling . Alleen zijn deze niet altijd open. Maar dat is niet het enige ongemak. Zo zijn er geen stallingen in alle delen van het centrum. Bovendien is parkeren van een fiets hier het relatief kostbaar. Een rijwiel een maand in een stalling parkeren, is relatief duurder dan een bewonersvergunning van een maand voor een auto.Daarom pleiten bewoners, GroenLinks en de Fietsersbond voor alternatieven. Zo moet het stallen van fietsen goedkoper worden. En moeten er meer plekken komen. Ideaal daarvoor zou de nieuwe parkeergarage onder het Tournooiveld zijn. Daar zijn wel plekken voor fietsers, maar nog niet voldoende, zeggen Koen Baart van de bond en Arjen Kapteijns van GroenLinks.De bewoners hebben nog meer ideeën. Een chip in een fiets, bijvoorbeeld. Zodat handhavers kunnen zien dat een fiets van een bewoner is en niet moet worden weggehaald.De gemeente Den Haag kon vandaag niet reageren op de kritiek.