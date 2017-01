Bezorgde ADO-trainer Petrovic: ‘Bij uitblijven versterkingen wordt het verschrikkelijk zwaar’

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat geen makkelijke tweede seizoenshelft tegemoet. Zeker niet als er geen nieuwe spelers gehaald kunnen worden. 'Bij het uitblijven van versterkingen wordt het verschrikkelijk zwaar', vertelt Zeljko Petrovic. Hij hoopt van harte dat er de komende weken toch nog iets gedaan kan worden op de transfermarkt.

‘Ik ben wel echt bezorgd. Ook andere mensen binnen de club zijn bezorgd.’ Petrovic probeert van alles en is ook zelf aan het rondbellen geweest. ‘De spelers die ik gebeld heb hoeven geen geld en willen hier komen spelen. Maar er zijn wel andere kosten die dan gemaakt moeten worden.’Hoogstwaarschijnlijk kan de Montenegrijn na de winterstop wel weer beschikken over Aaron Meijers en Dion Malone. Beiden waren de eerste seizoenshelft geblesseerd.Donderdag wordt er uitspraak gedaan in de zaak bij de kortgedingrechter tussen van ADO en grootaandeelhouder Wang Hui. Dan wordt bekend of de Chinese eigenaar wordt verplicht de club een financiële injectie te geven. Als ADO in het gelijk wordt gesteld, zou er eventueel iets mogelijk zijn. De vraag is alleen wel of dat geld dan direct beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van 2,3 miljoen.ADO-directeur Mattijs Manders heeft Petrovic geen toezeggingen gedaan bij een eventueel positief resultaat in de rechtbank donderdag.