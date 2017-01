Adoptiezusjes vinden elkaar na 31 jaar en gaan op zoek naar 'de rest'

DEN HAAG - De Haagse Sita van Groesen (31) en haar zus Sharon ter Wee (34) kennen elkaar sinds 18 juli 2016. De biologische zussen zijn beide geadopteerd uit Sri Lanka en wisten in eerste instantie allebei niet dat ze een zus hadden. De twee zijn nu bezig met een zoekactie naar hun andere halfbroer en zussen.

Per toeval kwamen ze elkaar tegen, op een groepsapp van iemand die Sri Lankaanse evenementen organiseert. Op 18 juli vorig jaar zagen ze elkaar voor het eerst en dat was meteen vertrouwd. 'Vanaf de eerste ontmoeting, hebben we elkaar iedere week wel gezien. We hebben veel overeenkomsten en het is alsof we elkaar al heel lang kennen. We gingen automatisch de tijd inhalen', legt Sita uit. Ze besloten de advocaat die betrokken was bij hun adopties te vragen of het zou kunnen dat ze zussen zijn. En dat bleek zo te zijn, een DNA-test bevestigde dat.'Onze biologische vader, zo weten we nu, is een invloedrijke man in Sri Lanka en hij heeft ons weggehaald bij onze moeder', legt Sharon uit. 'Hij heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat wij elkaar zouden vinden, mijn complete geboortecertificaat is door hem opzettelijk vervalst', vertelt Sharon.Via de advocaat die destijds de adopties van de zussen heeft geregeld kwamen de zussen er ook achter dat ze nog een half broer en twee halfzussen in Nederland hebben. En nu ze elkaar hebben leren kennen willen ze niets liever dan die vinden. 'Ik wist ook van niets en heb Sita toch kunnen vinden', laat Sharon weten. 'We willen de anderen ook dat gevoel geven, het voelt als een verplichting aan onszelf en aan hen', legt Sita uit.Van hun halfbroer weten ze niet of die nog leeft. 'Volgens de advocaat ging het heel slecht met hem nog voor zijn adoptie', legt Sita uit. De twee hopen via social media en hun website iedereen bij elkaar te krijgen. Tot nu toe hebben ze nog geen reacties binnen van mogelijke halfbroers of zussen.