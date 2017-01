Portiekwoningen Den Haag ontruimd wegens koolmonoxide

Foto: Regio15

DEN HAAG - Acht portiekwoningen aan de Soestdijksekade in Den Haag zijn woensdagavond ontruimd vanwege teveel koolmonoxide. Eén bewoner werd onwel, waarna ambulancepersoneel de koolmonoxide ontdekte.

De oorzaak was een defecte geiser in één van de woningen. Volgens een brandweerwoordvoerder kon het gas zich eenvoudig door de woningen verspreiden omdat het gaat om oude huizen met houten vloeren.



Zes mensen zijn door hulpverleners gecontroleerd; voor zover bekend moest er één naar het ziekenhuis.



Stookverbod



Nadat alle woningen waren geventileerd mochten alle bewoners hun huizen weer in. Voor de kapotte geiser is een 'stookverbod' afgegeven.