CU/SGP krijgt meeste voor elkaar in Haagse gemeenteraad

Stadhuis Den Haag | Foto Richard Mulder

DEN HAAG - De ChristenUnie/SGP is de meest invloedrijke partij in de Haagse gemeenteraad. De kleine oppositiepartij met 1 zetel heeft sinds het begin van deze raadsperiode in 2014 gemiddeld de meeste moties en amendementen door de raad gekregen. De PVV en de PvdE de minste. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West.

Politieke partijen gebruiken moties en amendementen om het beleid van het college van burgemeester en wethouders te veranderen of te beïnvloeden.



Als partijen een motie of amendement indienen en het voorstel krijgt een politieke meerderheid, dan heeft het college de opdracht om het voorstel uit te voeren. Voor kleine partijen is het moeilijker een meerderheid te krijgen dan voor grote partijen.



Moties en amendementen



De ChristenUnie/SGP blijkt relatief gezien het meest succesvol in het krijgen van een politieke meerderheid. De partij (1 zetel) heeft sinds maart 2014 in totaal 24 moties en 5 amendementen aangenomen gekregen, dus in totaal 29 per raadslid.



De PVV (6 zetels) is het minst succesvol. De partij kreeg voor 6 moties en 4 amendementen een meerderheid, dat is 1,66 voorstellen per raadslid. Ook de moslimpartij Partij van de Eenheid (1 zetel) scoorde slecht. De partij heeft slechts 2 moties door de raad geloodst.



Als je kijkt naar het totaal aantal aangenomen moties en amendementen dan eindigt de Haagse Stadspartij (HSP) van alle 15 politieke partijen in Den Haag bovenaan. Collegepartij HSP is met vijf zetels groter dan de ChristenUnie/SGP en kreeg voor 62 voorstellen een meerderheid.



Totale uitslag



Dit is de totale uitslag. In de lijst worden de aangenomen moties en amendementen weergegeven in de periode maart 2014 t/m december 2016 op basis van informatie uit het raadsinformatiesysteem van de gemeente Den Haag.



1. ChristenUnie/SGP (1 zetel): 29 per raadslid

24 moties, 5 amendementen = 29



2. GroenLinks (1 zetel): 23 per raadslid

23 moties

N.B. GroenLinks haalde na de verkiezingen in 2014 2 zetels, in december 2014 splitste GroenLinks-raadslid Mustafa Ockcuglu zich af. Tot december 2014 heeft GroenLinks 3 moties aangenomen gekregen, na de afsplitsing nog eens 20



3. Partij voor de Dieren (1 zetel): 14 per raadslid

13 moties, 1 amendement = 14



4. Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag (3 zetels): 12,6 per raadslid

35 moties, 3 amendementen = 38



5. Haagse Stadspartij (5 zetels): 12,4 per raadslid

49 moties, 13 amendementen = 62



6. VVD (4 zetels): 8,75 per raadslid

29 moties, 6 amendementen = 35



7. PvdA (6 zetels): 6,83 per raadslid

35 moties, 6 amendementen = 41



8.CDA (3 zetels): 6,66 per raadslid

18 moties, 2 amendementen = 20



9. SP (2 zetels): 5 per raadslid

10 moties



Groep Chris van der Helm (1 zetel): 5 per raadslid

5 moties



10. D66 (8 zetels): 4,12 per raadslid

29 moties, 4 amendementen = 33



11. Islam Democraten (2 zetels): 3,5 per raadslid

7 moties



12 Groep Okcuoglu (1 zetel): 3 per raadslid

3 moties



13. Partij van de Eenheid (1 zetel): 2 per raadslid

2 moties



14. PVV (6 zetels): 1,66 per raadslid

6 moties, 4 amendementen = 10



Door: Lot van Bree Correctie melden