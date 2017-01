Pas op! Het kan glad zijn, code geel voor het hele land

DEN HAAG - Pas op als je donderdagochtend de weg op moet, want het kan glad zijn. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 10 uur 's morgens. Verschillende gemeenten in de regio hebben laten weten dat ze zullen strooien.

In Nieuwkoop, Zuidplas en Den Haag is vannacht al begonnen met strooien en ook in Kaag en Braassem en Zoetermeer zijn de strooiwagens donderdagochtend op pad gegaan. De precieze strooiroutes kun je op de websites van de gemeenten vinden.De ANWB adviseert om bij gladheid rustiger te rijden, meer afstand te houden en verder vooruit te kijken. Je bandenspanning verlagen heeft overigens geen zin. Sommige mensen denken dat je banden daardoor beter contact maken met de weg, maar met te slappe banden is je wegligging juist minder stabiel.