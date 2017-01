Laatste pinautomaat verdwenen in Kwintsheul: ouderen radeloos

Onbekende Heulenaren hebben deze poster op de deur van de pinautomaat geplakt. (Beeld: Omroep West)

KWINTSHEUL - Het dorpje Kwintsheul in de gemeente Westland is sinds de jaarwisseling pinautomaat af. Volgens de Rabobank, eigenaar van de allerlaatste pinautomaat, waren er te weinig transacties en dus is de machine buiten werking gesteld. Maar dat levert met name voor veel ouderen problemen op. De dichtstbijzijnde pinautomaat ligt in Wateringen, zo'n anderhalve kilometer verderop.

Het is het gesprek van de dag in het dorp. Iedereen die je op straat spreekt heeft het over de pinautomaat aan de Kerkstraat. Het was de allerlaatste. Op de deur van het hokje waar de pinautomaat staatm, hangt een briefje, opgehangen door onbekende Heulenaren. 'De Rabobank heeft de geldautomaat gesloten. Zij wensen u een serviceloos 2017 toe', is te lezen op de deur.



'Schandalig vind ik het', zegt een oudere mevrouw vanuit de deuropening. 'Ik weet niet wat ik nu moet doen. Iemand moet dan maar geld voor mij gaan halen. Een andere optie heb ik niet.'



Helpende hand



En zo hoor je nog veel meer mensen klagen in het dorp. Maar bij het hoofdkantoor van de Rabobank in het Westland zijn ze zich van geen kwaad bewust. Het verdwijnen van pinautomaten is een landelijke trend. Ze zijn gewoon niet meer rendabel, legt directeur Gerard van Hoeven uit. En voor ouderen hebben ze genoeg oplossingen.



'Zo hebben we een bezorgservice die contant geld aan de deur af kan leveren. En we hebben adviseurs in dienst die senioren helpen', zegt Van Hoeven. Deze diensten zijn alleen wel voor klanten en kosten ook nog eens extra geld. En dat meldt de directeur niet.



Niets meer over



Voor de inwoners van Kwintsheul blijft er weinig over. Er is ook al jarenlang gesteggel over een supermarkt in het dorp. Maar die is er ook nog steeds niet. 'Ik zeg maar zo: we hebben hier nog een bakker en een begrafenisondernemer', zegt een oudere man gekscherend. 'En een fietsenhandeltje.'