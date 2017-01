Deze week in Tijd voor Nostalgie

DEN HAAG - In het programma Tijd voor Nostalgie laat Debby Roukens je mooie oude films uit verschillende regionale archieven zien. Met in de eerste week van het nieuwe jaare volgende fragmenten:

Maandag 2 januari

Vandaag een film met een echte traditie in Den Haag: de kerstboomverbrandig, ook wel het 'kerstbomen rauzen' genoemd in de volksmond. Het Polygoon nieuws besteedde er in 1966 aandacht aan.



En dan starten we dit jaar met afleveringen van Het Was uit het TV West archief. Deze populaire serie werd uitgezonden in 2001. De eerste uitzending gaat over de Haagse vrijwillige Reddings Brigade.



Dinsdag 3 januari

Vandaag de zesde aflevering van James Bond in Den Haag. In een donkere Haagse bunker bespreken presentator Fred Zuiderwijk en schrijver Tomas Ross een complottheorie uit de Haagse historie. Deze aflevering: De poet van Mucke.



Woensdag 4 januari

De Glazen stad. In 1935 maakte een filmploeg van Polygoon- Profilti deze film over het kweken van groente en fruit.



Donderdag 5 januari

Elke donderdag zenden we een of meerdere films uit van Erfgoed Leiden. Deze film gaat over de grote brand die het Leidse stadhuis in 1929 voor een groot deel in de as legde. Vele documenten en schilderijen, evenals het mooie oude pand werden onherstelbaar beschadigd bij die brand.



Het is 1930 als prinses Juliana het ere-doctoraat in de letteren en wijsbegeerte ontvangt van Leidens Universiteit. Dat gebeurt in de Pieterskerk. Daarna gaat zij in een rijtoer door de stad.



Vrijdag 6 januari

In de Tweede Wereldoorlog werden veel landgoederen en buitenplaatsen gevorderd door de Duitsers. Er werden officieren ingekwartierd, bunkers aangelegd en soms werd een landhuis in zijn geheel gesloopt vanwege de aanleg van de Atlantikwall. Maar er werden ook schatten verborgen en onderduikers gehuisvest. Erfgoedhuis Zuid-Holland legde deze sporen, verhalen en herinneringen vast in 12 korte films, samen met (oud)bewoners, ooggetuigen, vrijwilligers en andere betrokkenen.



Op buitenplaats Ockenburgh in Den Haag werden voor de Tweede Wereldoorlog korte tijd Joodse kindervluchtelingen uit Oostenrijk ondergebracht. Corien Glaudemans, verbonden aan de Stichting Joods Erfgoed Den Haag en werkzaam voor het Haags Gemeentearchief, vertelt meer over deze relatief onbekende gebeurtenissen.



En van Den Haag duiken we in de geschiedenis van Gouda in het programma Nostalgia (1998). Joop Smeenk is te gast in het programma en vertelt over de veemarkt die inmiddels helemaal verdwenen is uit het straatbeeld. En verder prachtige oude beelden van Koninginnedag in 1927 rondom het stadhuis.