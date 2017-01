Minder onnodig bezoek spoedeisende hulp bij Haagse ziekenhuizen

Bij een patiënt wordt bloed afgenomen op de spoedeisende hulp (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het aantal mensen dat onnodig naar de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een van de Haagse ziekenhuizen komt, is flink gedaald. Dat melden het HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en zorgverzekeraars CZ en Menzis.

Er is een flinke groep mensen die zich zonder verwijzing bij een SEH meldt, maar de helft tot tweederde van de patiënten, kan eigenlijk bij de huisartsenpost behandeld worden. Daar worden ze vaak sneller en goedkoper geholpen.



De Haagse ziekenhuizen zijn in 2013 een proef gestart om ervoor te zorgen dat meer mensen op de plek terechtkomen waar ze het best geholpen kunnen worden. Bij het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum zijn toen huisartsenposten geopend. Mensen die zich onterecht bij de SEH melden, konden dan meteen daar naartoe worden doorverwezen.



Geld besparen



Omdat behandeling via de huisarts goedkoper is, scheelt het de zorgverzekeraars flink wat geld. Dat is ook voor de portemonnee van de patiënt fijn, want die lagere totale kosten vertalen zich uiteindelijk door in een lagere premie. Ook hoef je voor een behandeling van de huisarts geen beroep te doen op je eigen risico.



Andere ziekenhuizen in Nederland houden de resultaten van de proef in de gaten en willen de werkwijze misschien overnemen.