Krakers De Vloek moeten ruim 30.000 euro ontruimingskosten betalen

DEN HAAG - Een groep krakers van het ontruimde krakersbolwerk De Vloek in Den Haag moet ruim 30.000 euro betalen aan de gemeente. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om de kosten die de gemeente maakte vanwege de ontruiming van het pand aan de Hellingweg in september 2015.

Vijf krakers zijn in 2015 veroordeeld voor geweld tegen de politie tijdens de ontruiming . Zij moesten twee weken de cel in. De gemeente Den Haag stapte naar de rechter om de kosten van de ontruiming te verhalen. Ook wilde Den Haag de proceskosten vergoed hebben.De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld en vindt dat de krakers moeten opdraaien voor de kosten. Omdat de krakers altijd hebben gezegd dat ze weigeren te betalen, is de kans groot dat ze in hoger beroep gaan.