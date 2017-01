Crowdfundingactie om belastingschuld Haagse sportschool te betalen

DEN HAAG - Vrienden van Kneet's Gym aan de Cederstraat in Den Haag zijn een crowdfundingactie gestart om de belastingschuld van de sportschool te betalen. De sportschool heeft een schuld van 25.000 euro en moet die voor volgende week donderdag betalen anders wordt er beslag gelegd.

Mensen die geld overmaken krijgen korting op hun abonnement. Het geld moet voor donderdag 12 januari bij de Belastingdienst binnen zijn anders worden er volgens eigenaren spullen weggehaald. Het pand waar de sportschool inzit, staat ook te koop.De actie is woensdag gestart. Donderdag rond 11.00 uur was er 2.170 euro opgehaald . In 2015 had de sportschool ook al geldproblemen. Op het laatste moment werd toen een executieverkoop afgeblazen omdat de belastingschuld met behulp van vrienden werd betaald.