Spannende dag voor ADO: miljoenen van Wang of 'verschrikkelijk zware' toekomst?

DEN HAAG - Moet ADO-eigenaar Wang Hui de club nog geld betalen of niet? De rechter doet donderdagmiddag om 14.30 uur uitspraak in het kort geding dat de voetbalclub tegen de Chinees had aangespannen. Mocht Wang niet betalen, dan kan ADO zeer waarschijnlijk ook geen versterkingen halen en gaat de ploeg een ‘verschrikkelijk’ zware tweede seizoenshelft tegemoet, aldus trainer Zeljko Petrovic.

ADO eiste tijdens de zitting op 28 december vorig jaar dat Wang een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro moet overmaken. Volgens de club zijn hierover in het verleden harde afspraken gemaakt. De eigenaar zou op 28 augustus 2015 een bedrag van 3.728.000 hebben toegezegd, zodat ADO extra investeringen kon doen. Hierbij ging het om investeringen in het stadion en meerjarige verplichtingen aan nieuwe spelers, zoals transferkosten en salarissen.Het bedrijf van Wang, United Vansen (UVS), en ADO Den Haag kwamen zelfs een compleet betaalschema overeen . Het geld zou in drie termijnen worden overgemaakt. Maar de onderneming haalde geen van deze deadlines en betaalde uiteindelijk ‘slechts’ 1.988.039 miljoen.Bij het kort geding eind december was geen vertegenwoordiger van United Vansen aanwezig. Dit terwijl de advocaat van de club, mr. Paul Olden betoogde dat het bedrijf op diverse manieren op de hoogte was gesteld van het feit dat de zaak diende.Zo werd het kort geding onder meer aangekondigd via koerier, e-mail en aangetekende post. Ook werd de advocaat die Wang vertegenwoordigde tijdens de zitting bij de Ondernemingskamer op de hoogte gesteld.Volgens Olden is een van de taken van de rechter nu om te bepalen of United Vansen voldoende op de hoogte werd gesteld. Als het bedrijf inderdaad goed is opgeroepen, dan is de kans groot dat ADO gaat winnen , verklaarde de advocaat na afloop van de zitting in december.‘Dat betekent eigenlijk dat ADO gelijk gaat krijgen. Er is niets weersproken. Wij hebben in onze dagvaarding van alles opgeschreven en daar heeft UVS niets van gevonden. Als er geen verweer wordt gevoerd, gaat het vertrouwen enorm omhoog.’Over de hoogte van het bedrag en de hardheid van de belofte van Wang, kan volgens Olden helemaal geen twijfel bestaan. ‘Het is een keiharde vorderding. Het is deugdelijk gedocumenteerd. Dat staat zwart op wit.’