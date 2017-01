Jongen aangehouden bij vechtpartij in Tikibad

Tikibad in Duinrell (Archieffoto)

Medewerkers van het attractiepark in Wassenaar wilden vijf jongeren het bad uitzetten omdat ze zich niet hielden aan de huisregels. Daarop ontstond er bij de kleedkamers een vechtpartijtje.Eén van de vijf jongeren werd door de beveiliging overgedragen aan de politie, de andere vier zijn het park uitgezet. In augustus en oktober vorig jaar waren er ook al incidenten in het zwembad.