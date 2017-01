ADOinSpanje dag 4: ADO blij met uitspraak kort geding en gaat groeibriljant Schouten doorbreken?

DEN HAAG - De dag van ADO Den Haag stond helemaal in het teken van de uitspraak in de zaak tegen grootaandeelhouder Wang Hui. De rechter stelde de club op alle fronten in het gelijk, wat betekent dat de Chinees bijna 2,5 miljoen euro aan de club moet gaan betalen. De middagtraining verviel, maar er gebeurde genoeg: #ADOinSpanje dag 4.

Jim sprak uitgebreid met coach Zeljko Petrovic over zijn toekomst in Den Haag. De trainer heeft nog niet met directeur Mattijs Manders om de tafel gezeten voor een eventuele contractverlenging. Petrovic vindt het eerst belangrijk dat het op bestuurlijk en financieel gebied rustiger wordt.Dan groeibriljant Jerdy Schouten. Petrovic ziet potentie in de pas negentienjarige speler. Als een van de weinigen kijkt hij met een goed gevoel terug naar het afgelopen half jaar. Hij maakte zijn debuut in het eerste van ADO Den Haag, moet de komende weken echt door gaan breken en gaat misschien wel snel zijn eerste contract tekenen. Het klinkt als een jongensdroom, maar het ging niet allemaal van een leien dakje bij hem.Onze quiz is geliefd in Spanje, maar de vragen zijn niet altijd even makkelijk. Gisteren wist ook John Nieuwenburg maar een vraag goed te beantwoorden. Gaat fysiotherapeut Edwin Coret de eerste deelnemer worden die meerdere vragen goed beantwoordt? Wie weet!De vragen van vandaag:1. ADO scoorde in de eerste 17 wedstrijden 16 doelpunten. Hoeveel werden er buiten het zestienmetergebied gemaakt?2. Wie schoot in de eerste 17 wedstrijden het meest op doel? Antwoord: Mike Havenaar (11x)3. ADO Den Haag won in de tweede speelronde met 2-1 van Vitesse. Wie scoorde er namens Vitesse?4. Wie scoorde de 2-1 in de bekerwedstrijd tegen Telstar?5. Hoeveel voorzetten heeft ADO Den Haag in de eerste 17 wedstrijden gegeven?Op onze Social Media-kanalen ( Twitter Facebook en Instagram ) is Omroep West de hele dag actief om jullie een kijkje bij het trainingskamp te geven. Volg je ons nog niet? Doe dat dan snel om niets te missen.