ADO-trainer Petrovic langer in wachtkamer: 'Belangrijkste nu is de club'

DEN HAAG - Zeljko Petrovic en Mattijs Manders hebben nog niet met elkaar om de tafel gezeten om de eerste seizoenshelft te evalueren en de toekomst van de coach te bespreken. Petrovic heeft maar een eenjarig contract in Den Haag, maar door de onenigheid tussen ADO en grootaandeelhouder Wang Hui is dat voorlopig even op de lange baan geschoven. 'Het allerbelangrijkste is wat er nu gaat gebeuren met de club', vindt de Montenegrijn.

'Ik hoop dat de situatie snel opgelost wordt en dat we het dit jaar zonder problemen redden. Dan hoop ik dat het volgend jaar wat makkelijker wordt. Of ik dan trainer ben, of iemand anders. Dat maakt niet uit.'Een evaluatie en een gesprek over zijn contract zijn er dus nog niet geweest, maar dat betekent niet dat er helemaal niet gesproken wordt tussen hem en de directeur. In tegendeel zelfs. 'Ik denk dat wij goede communicatie binnen de club hebben. We zitten vaak met elkaar en werken goed samen. Dat is nooit een probleem geweest. Dat loopt allemaal prima.'Petrovic is duidelijk bezorgd over de situatie van de club. De trainer heeft al vaker aangegeven dat hij hoopt dat alle onenigheid snel uit de lucht is. Op bestuurlijk gebied wordt het dan wat rustiger en wellicht kan hij dan wat versterkingen voor de tweede seizoenshelft binnenhalen. De club heeft namelijk nog bijna 2,5 miljoen euro tegoed van Wang.