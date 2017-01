Minister Van der Steur belt met Haagse politie over kritische tweet

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft gebeld met de teamchef van politiebureau Segbroek in Den Haag. Dat deed hij vanwege de boze tweet die de teamchef stuurde over geweld tegen hulpverleners.

Van der Steur sprak op Nieuwjaarsdag via Twitter zijn waardering uit voor de inzet van de hulpdiensten . De Haagse teamchef reageerde via Twitter: 'Soms past het u meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun.''De minister vond het goed om zelf te horen wat daaronder ligt,' vertelt een woordvoerder van Van der Steur. Het telefoongesprek was 'positief bedoeld' en 'de minister wilde graag horen wat er op de werkvloer speelt.' Binnenkort volgt een gesprek met de teamchef en de minister.Vier agenten van politiebureau Segbroek raakten tijdens de jaarwisseling gewond toen ze belaagd werden door omstanders op het Newtonplein . De vier politiemensen zitten nog thuis. Vier verdachten zitten vast