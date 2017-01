Politie: Brand bij RKDEO in Nootdorp inderdaad aangestoken

NOOTDORP - De brand die tijdens de jaarwisseling het clubgebouw van sportvereniging RKDEO uit Nootdorp veranderde in een grote ravage is aangestoken. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep West. Eerder waren er al sterke vermoedens dat er opzet in het spel was, maar volgens de politie staat het nu vast.

Hoe de politie tot die conclusie is gekomen wil de woordvoerder, in het belang van het onderzoek, niet zeggen. Dat onderzoek, naar de daders van de brand, is nog in volle gang.Inmiddels zijn er volgens de politie meerdere tips binnengekomen en hebben ze met zeker vijf getuigen gesproken. 'Er zitten bruikbare dingen tussen, maar die moeten we nog verder uitzoeken', zegt de woordvoerder.Een rechercheteam buigt zich over de brand. 'We zijn er echt dagelijks mee bezig', aldus de woordvoerder. De club is ernstig gedupeerd door de brand. Leden van de club noemden de gang van zaken eerder ' dieptriest '.Hagenaar Michel Baretta is een doneeractie begonnen om de schade te herstellen. Het is niet voor het eerst dat de club een onfortuinlijk lot treft tijdens de jaarwisseling. Vorige keer was het ook al raak. Toen raakte het gras onbespeelbaar door een ontplofte vuurwerkbom