Verzin jij de naam voor de nieuwe bruggen in het Singelpark in Leiden?

LEIDEN - In Leiden wordt gewerkt aan het Singelpark, een kilometers lang stadspark langs de singels. Dat betekent dat er er ook vijf nieuwe wandelbruggen worden gebouwd. Kun jij praten als brugman? Stuur dan nu jouw suggestie voor een naam in en wellicht wordt 'ie binnenkort op een van de Leidse bruggen vereeuwigd.

Wie wat visuele prikkels nodig heeft voor de creativiteit begint te stromen, kan donderdag of vrijdag nog een kijkje nemen bij een tentoonstelling van de brugontwerpen in De Grote Beer, hoek Witte Singel en Groenhazengracht.Of misschien krijg je inspiratie van de locaties van de bruggen:Brug 1: Huigpark - Blekerspark over de Oude HerengrachtBrug 2: Zijlpoort - Ankerpark over de Oude RijnBrug 3: Ankerpark - MeelfabriekBrug 4: Kaarsenmakersstraat - Utrechtse Veer over de Nieuwe RijnBrug 5: Arsenaalplein - Rembrandtpark over de GroenhazengrachtElke brug is onderdeel van een overkoepelend ontwerp. Een samenhangende serie van namen voor alle vijf bruggen heeft daarom de voorkeur. Je kunt je suggesties tot 15 februari inzenden