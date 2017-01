Oppassen geblazen! IJzel en sneeuw in aantocht

Foto: John van der Tol

REGIO - Het kan zaterdagochtend verraderlijk glad worden in onze regio. In de nacht van vrijdag naar zaterdag gaat het vanuit het westen sneeuwen en waarschijnlijk gaat de sneeuw over in ijzel, waardoor wegen spekglad kunnen worden.





Zodra het begint te ijzelen, geeft dat gegarandeerd gladheid. 'Het hoeven maar een paar druppels te zijn en dan is het meteen spekglad', zegt onze weerman Huub Mizee. Het KNMI heeft daarom al code geel afgegeven voor gladheid op zaterdag.



Gladheid einde zaterdagochtend voorbij



De sneeuw verandert in ijzel doordat warmere lucht ons land binnendringt, waardoor de gladheid niet heel lang aanhoudt. 'In de nacht ligt de temperatuur nog een paar graden onder nul, maar aan het eind van de ochtend moet de gladheid weer voorbij zijn.'



LEES OOK: Weerjaaroverzicht 2016: extreem nat in lente en heet in september

Wie nog een winterse foto van de sneeuw wil maken moet in ieder geval vroeg uit de veren. Vrijdagavond laat start het met sneeuwen, maar halverwege de nacht verandert de sneeuw in ijzel. Tot die tijd valt er maximaal één à twee centimeter sneeuw in de regio.Zodra het begint te ijzelen, geeft dat gegarandeerd gladheid. 'Het hoeven maar een paar druppels te zijn en dan is het meteen spekglad', zegt onze weerman Huub Mizee. Het KNMI heeft daarom al code geel afgegeven voor gladheid op zaterdag.De sneeuw verandert in ijzel doordat warmere lucht ons land binnendringt, waardoor de gladheid niet heel lang aanhoudt. 'In de nacht ligt de temperatuur nog een paar graden onder nul, maar aan het eind van de ochtend moet de gladheid weer voorbij zijn.'

Door: Redactie Correctie melden