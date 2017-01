Vrouw onder vuilniswagen in De Lier

Een vrouw is onder een vuilniswagen terecht gekomen in De Lier (foto: Regio15)

DE LIER - Op de Hoofdstraat in De Lier is donderdag rond 11.30 uur een vrouw onder een vuilniswagen terechtgekomen.

De brandweer en ambulances zijn ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Het is nog niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.De brandweer stelde een grote kraan op om de vuilniswagen op te tillen. Rond 12.30 uur, ongeveer een uur na het ongeluk, werd de vrouw bevrijd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Regio15 is ze aanspreekbaar.