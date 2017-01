Leidse IS-strijder nog twee maanden langer vast in Turkije

Reda Nidalha (Archieffoto)

LEIDEN - De 22-jarige Reda Nidalha uit Leiden blijft nog twee maanden vastzitten in Turkije. Dat meldt RTL Nieuws. Nidalha werd eind vorig jaar opgepakt toen hij vanuit Syrië Turkije binnenkwam. Hij was lid van terreurgroep IS, maar deserteerde in 2016. De Leidenaar werd samen met een andere Nederlander aangehouden, ook die blijft in voorarrest.