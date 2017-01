Wilfried Kanon definitief naar Afrika Cup

Wilfried Kanon in actie tegen Ajax (foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon is opgenomen in de definitieve selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup. Het toernooi wordt van 14 januari tot en met 5 februari gehouden.

De verdediger van ADO Den Haag speelde tot nu toe 14 interlands, waarin hij één keer scoorde.Ivoorkust start het toernooi in Gabon als titelverdediger en speelt op 16 januari de eerste wedstrijd tegen Togo. Het land is verder ingedeeld bij Congo-Kinshasa en Marokko.De definitieve selectie van Kanon betekent dat ADO Den Haag hem een aantal weken zal moeten missen. De verdediger zal niet inzetbaar zijn in de wedstrijden tegen onder andere Heerenveen en Ajax.