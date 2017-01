Ruim 1.500 kaarten bezorgd voor zwaargewonde agent Mario

DEN HAAG - Op politiebureau De Heemstraat in Den Haag zijn inmiddels ruim 1.500 kaarten bezorgd voor de zwaargewonde agent Mario. Hij werd tijdens de jaarwisseling aangereden op de Hoefkade en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De aanrijding was geen opzet . Mario liep door het ongeval zeer ernstig hersenletsel op en ligt sinds de jaarwisseling in coma. Zijn collega's van bureau De Heemstraat deden via sociale media een oproep om een kaartje te sturen. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven 'Daarnaast hebben we ruim 1.300 reacties gekregen via Facebook . Allemaal mensen die Mario het beste wensen,' zegt een politiewoordvoerder. Ook komen wijkbewoners bloemen brengen naar het politiebureau in de Schilderswijk.De familie van Mario is blij met de steunbetuigingen . De politiemensen van De Heemstraat nemen alles graag in ontvangst: 'Wij bundelen dat hier aan het bureau', zegt bureauchef Rene Ravesteijn, 'en zorgen dan dat het bij Mario komt'.Team De HeemstraatDe Heemstraat 1682525 EN Den Haag