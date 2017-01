RandstadRail vertrekt bijna altijd op tijd uit Zoetermeer en meer reizigers

De Randstadrail in Zoetermeer (Foto: Archief)

ZOETERMEER - In het derde kwartaal van 2016 vertrok minimaal 95 procent van de ritten van RandstadRail op tijd, meldt de gemeente Zoetermeer. In 2014 was dat nog slechts 75 procent. Ook maken meer mensen gebruik van RandstadRail. Vorig jaar in het eerste halfjaar 9,2 miljoen, tegen 7,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2013.

Volgens HTM zijn RandstadRail 3 en 4 twee van de beste lijnen van het hele HTM-netwerk. De HTM heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de prestaties van de lijnen onder meer op verzoek van de gemeente Zoetermeer.



Begin 2015 is in de gemeenteraad gedebatteerd over het slechte functioneren van de RandstadRail. Toen heeft de gemeenteraad gezegd dat de prestaties van RandstadRail beter moesten worden. De Zoetermeerse wethouder Rosier (verkeer) is blij met de verbeterde prestaties. 'Zowel de betrouwbaarheid als de tevredenheid over de RandstadRail is volgens hem gestegen.'



Bottleneck



Volgens het onderzoeksbureau Mott Mac Donald zijn er nog wel problemen met het gezamenlijke spoor van de HTM en Rotterdamse RET. De Erasmuslijn en de RandstadRail delen een spoor. Vooral de wissel zorgt voor storingen waardoor er vertragingen ontstaan.



De onderzoekers adviseren dan ook de Erasmuslijn over apart spoor te laten rijden, maar dat vergt een investering van 200 miljoen euro.