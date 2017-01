Vandalen vernielen ruiten in Haagse wijk Waldeck

Foto: Bewerking foto politie

DEN HAAG - In de Haagse wijk Waldeck zijn in de nacht van woensdag op donderdag de ruiten van meerdere huizen vernield. Dat gebeurde rond 03.00 uur 's nachts in de Jules Massenetstraat.







Wie het heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie zoekt getuigen.